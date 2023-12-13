Hatay Büyükşehir Belediyesi İstasyon Hatay'ı Faaliyete Geçirdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "İstasyon Hatay'ın insanlarımızın hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile Hatay'a kazandırılan "İstasyon Hatay" faaliyete başladı.

İstanbul'da faaliyete geçirilen topluluk merkezi 'Facebook İstasyon'un uydu merkezlerinden biri olan "İstasyon Hatay'ın faaliyete başlaması dolayısıyla konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gençlerin yeni projelerini ticarileştirmek için bilgi, çalışma ve networke sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

"İstasyon Hatay'daki insanların hayatlarına katkı sağlayacak"

Merkezin Hatay'daki herkesin faydalanabileceği bir yer olduğunu söyleyen Savaş, " Bizim için çok önemli bir gün. İlk günden bu yana Hatay'ımıza gerek yurtiçi gerekse yurtdışından destek geldi. Acılarımızı hafifletmek ve insanlarımızı hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak için paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Önemli olanın dertlere derman olabilmek. Sizleri yanımızda görmek bizi daha mutlu ediyor ve güçlü yapıyor. İstasyon Hatay'ın insanlarımızın hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Daha atılacak adımlarımız ve gidilecek yollarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - HATAY