Hatay Büyükşehir Belediyesi Engelli Vatandaşlara Hasta Yatağı Desteği Sağlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların ve ailelerinin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hasta yatağı desteği sağlıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ağır hasta ve engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta yatağı desteğinde bulunuyor. Yakınları tarafından desteklerinden dolayı teşekkür edilen belediye, çalışmaların devam edeceğini ve kısa sürede daha fazla aileye hasta yatağı verileceğini belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde engelli vatandaşlar ve ailelerinin sorunlarına çözüm üretme çalışmalarına devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri doğuştan ya da yaşadıkları rahatsızlık sonucunda yatağa mahküm kalmış ağır hasta ve engelli vatandaşların ailelerinin talepleri doğrultusunda 3 aileye hasta yatağı desteğinde bulundu.

Defne ilçesi Yukarı Döver Mahallesi'nde yaşayan henüz altı aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu yatağa mahküm olan 32 yaşındaki Ahmet Cem Kurubay, doğuştan Serebral Palsi (CP) hastası 17 yaşındaki Arda Alkan ile doğuştan engelli 57 yaşındaki Ahmet Çevik'in ailelerinin talepleri doğrultusunda hasta yatağı desteğinde bulunuldu.

Hastalarının bakımında zorlandıklarını dile getiren hasta yakınları, kendilerini çok rahatlatacağını belirterek, desteklerinden dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Yetkililer çalışmalar çerçevesinde desteklerin devam edeceğini ve kısa süre içerisinde 25 aileye hasta yatağı verileceğini belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri, yatalak hastaların evlerinden hastaneye ve tedavi sonrası hastaneden evlerine nakillerini gerçekleştiriyor. Ayrıca fizik tedavi ihtiyacı olan hastalara evlerinde fizyoterapistler eşliğinde tedavi uygulanıyor. - HATAY