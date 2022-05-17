Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: 'Hatay, Gemi ile Seyahat Edilebilecek Önemli Liman Şehirlerinden Bir Tanesi Olacak'

HATAY (ANKA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye'nin 61 yerel kanalında canlı yayınlanan televizyon programında Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ve EXPO 2021 Hatay'ı anlattı. Savaş, "Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay Deniz Otobüsü'nün (HADO) Belediye eliyle uluslararası yolcu taşımacılığını yapacak ilk ve tek proje olduğunun altını çizdi.

"HATAY, GEMİ İLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÖNEMLİ LİMAN ŞEHİRLERİNDEN BİR TANESİ OLACAK"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda HADO ile ilk sefere çıkılacağını belirten Savaş, "Biz önce KKTC'ye daha sonra da Beyrut belki de İsrail'in Hayfa Limanı'na kadar deniz otobüsüyle insanlarımızı taşımak istiyoruz. 19 Mayıs'ta ilk seyahatimizi Arsuz'dan Girne'ye yapacağız. Hatay gemi ile seyahat edilebilecek önemli liman şehirlerinden bir tanesi olacak. Bu Türkiye'de ilk olarak bizimle oluyor. Hem Hatay'ımıza hem de Türkiye'mize hayırlı olsun" dedi.

"BEKLEDİĞİMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE BİR İLGİYLE KARŞILAŞTIK"

EXPO'21 Hatay'a gösterilen ilgiden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Savaş, "Güzel bir açılış sonrası beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştık. Bir buçuk ay içerisinde 700 bine yakın ziyaretçi alanlarımızı ziyaret etti. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yurt içi ve yurt dışından altı aylık süreç içerisinde 2 milyon misafir gelir diye düşünmüştük fakat o sayıyı aşmış olacağız" dedi.

"AMACIMIZ HATAY'DAKİ KALİTEYİ YÜKSELTMEK, HATAY'I EN ÜST SEVİYE İLLER ARASINA SOKMAK"

EXPO 2021 Hatay'da kazananın Hatay halkı olacağını belirten Savaş, "Otellerimizin doluluk oranı üst seviyede. Neredeyse yer yok. Çarşılarımız da dışarıdan gelen misafirler ile dolu. Esnafımız, ticaret erbabı ve turizm sektörü bu konuda çok memnun. Biz de bu ilgiden dolayı memnunuz. Bütün amacımız Hatay'daki kaliteyi yükseltmek, Hatay'ı en üst seviye iller arasına sokmak, Hatay'ın hem ticaret hem de turizm gelirini arttırmaktı. Esnafımızın, ticaretle uğraşan insanlarımızın ve turizm sektörünün yüzü gülüyor. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

"YAKINDA GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

EXPO'yu iki bölgede düzenlediklerini söyleyen Savaş, "Antakya –Defne bölgesindeki alanımız 220 dönüm arazi içerisinde oluyor. Burada Hatay'ın birikimlerini ortaya koyduk. Hatay'ın gastronomisini, eğlence kültürünü, botaniğini, kültürel faaliyetlerini ve el sanatlarını burada sergiliyoruz. Hatay'da çıkan tarihi dokuyu bölgemize taşıdık. Türkiye'nin kırk dört ilinden getirdiğimiz doğal taşlarla Hatay'ın bugüne kadarki geçirdiği süreci, birikimlerini ve tarihsel olayları anlatan taban mozaiğini üniversite iş birliği ile yaptık. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk. Başvurumuz kabul edildi. İnşallah yakında Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceğini düşünüyoruz" dedi.

EXPO 2021 Hatay'ın logosu hakkında da bilgi veren Lütfü Savaş, dünyada sadece Amanos Dağları'nda yetişen Barış Çiçeği'ni logo yaptıklarını ifade etti ve çiçeğin yapraklarının Hatay'da yaşayan medeniyetleri temsil ettiğini açıkladı.

Hatay'ın gökkuşağı gibi rengarenk bir yapıya sahip olduğunu da ifade eden Savaş, ülkesi için üreten, yönü Ankara'ya dönük ve Türk Bayrağı altında huzur arayan Hatay halkının vatandaşlık derecelerinin en üst seviyede olduğunu söyledi.

"HATAY, ÜLKEMİZ, BÖLGEMİZ VE DÜNYA İÇİN HUZUR İLE BARIŞ ÜRETEN KADİM BİR ŞEHİR"

Hatay'ın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı özel bir şehir olduğunu vurgulayan Savaş, "Farklı kültürlerin bir arada yaşamasından dolayı Hatay'da her an kaos çıkabilir diye düşünen bazı art niyetli insanlar olabilir ama Hatay yüzyıllardır barışı içine sindirmiş. Farklı dinlerin, mezheplerin, renkleri ve görüşleri içine sindirmiş ahenk içinde yaşayan bir şehir. Bu şehir bu özelliğini kaybetmeden yoluna devam edecek. Hatay, ülkemiz, bölgemiz ve dünya için huzur ile barış üreten kadim bir şehir. EXPO ile de bunu taçlandırdık. Gerçekten de şu anda bütün imkanlarımızı zorlayarak yaptığımız EXPO ile Hatay ismini çok daha farklı noktaya taşıyan bir şehir oldu" açıklamalarında bulundu.