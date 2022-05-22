Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatayspor'un Hedeflerini Anlattı - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında hem sezonu değerlendirdi hem gelecek sezon yapılanması hakkında konuştu.

Atakaş Hatayspor'un stratejilerden bahseden Başkan Savaş, "Ömer Erdoğan, istediği sürece Hatayspor'da kalır" diyerek teknik direktör konusuna açıklık getirdi.

"BU SENE YENİ BİR YAPILANMA YAPACAĞIZ"

Hatayspor'u kendi kendine yeten bir takım yapmak istediklerini söyleyen Lütfü Savaş "Bu sezonu orta sıralarda bitiriyoruz. Geçen seneye göre biraz başarısız olduğumuz görülüyor. Sorumluluk benden itibaren hepimize aittir. Bu sene yeni bir yapılanma yapacağız. Amacımız hem süper ligde kalıcı olmak. Kendi kendine yeten bir takım olmak ve önümüzdeki yıllar için başarılı olacak adımları atmak istiyoruz" diyerek takımın amaç ve hedeflerini sıraladı.

ALTYAPI VE TESİSLEŞMEDE AJAX MODELİ

Altyapı ve tesisleşme konusunda Hollanda ekolünden Ajax modelini Hatay'da uygulamak istediklerini belirten Savaş, "Altyapı ve tesisleşmede Ajax sistemini Hatay'da uygulamak istiyoruz. BU sisteme göre altyapı oyuncuları ile A takım oyuncuları aynı yerde vakit geçirecek. Kulübümüze para kazandıracak oyuncumuz olursa yollarımızı ayırabiliriz. Yurtiçi ve yurtdışından gelecek vaat eden oyuncuları transfer edeceğiz. Önümüzdeki sezon ilk hedefimiz ayakta kalmak olacak" dedi.

"AVRUPA'YA GİDECEĞİM DERSE DE ENGEL OLMAYIZ"

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın geleceği hakkında merak edilenleri yanıtlayan Savaş, "Ömer Erdoğan ne kadar istiyorsa Hatayspor'da kalır. Eğer Avrupa'ya gideceğim derse de engel olmayız. Adama Traore'nin sözleşmesi bitiyor. Eğer kalmak isterse anlaşırız ama şu an serbest kalacak gibi duruyor. Herkes, 3 yıl sonra Avrupa'da yarışan bir Hatayspor izleyecek" diye konuştu.