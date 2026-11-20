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Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağışla birlikte göle dönen caddede, vatandaşın strafordan yaptığı salla yolun karşısına geçtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Hatay'ın ilçelerinde gün boyu şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak yağışın etkili olmasıyla Antakya ilçesinde, yollar ve caddeler göle döndü. Büyükdalyan Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle vatandaş, göle dönen caddeden strafordan yaptığı salla karşıya geçmeyi başardı. Vatandaşın straforu sal ve eline aldığı tahta sopayı kürek gibi kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı