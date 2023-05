Hastanede artan yemekler can dostlara mama oluyor

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yemek artıkları her gün ayrıştırılarak sokak hayvanlarına mama olarak dağıtımı sağlanacak.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yemek artıkları her gün ayrıştırılarak sokak hayvanlarına mama olarak dağıtımı sağlanacak.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2021 yılında hastane hizmet alımı yemek firması ile Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği arasında yapılan yemek atıklarının değerlendirilmesi işbirliği protokolünü 2023 yılı olarak güncellendi. Konu ile ilgili Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sokak hayvanları her mevsim yaşam için mücadele veriyor, hayatlarını devam ettirmek için bin bir badire atlatıyorlar. Hastane olarak onların doğada kendi başlarının çaresine bakmalarını beklemek yerine, doğaya karşı üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek, onların hayatını bir nebze olsa kolaylaştırmak için yemekhanemizde yemek artıkları her gün itinayla ayrıştırılıp sokak hayvanlarına mama olacak. Can dostlarımızın doğada bir nebze de olsa beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam edilecek" ifadelerine yer verildi. - AYDIN