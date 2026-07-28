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Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde 'Kişiler Arası İletişim' Eğitimi

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde 'Kişiler Arası İletişim' Eğitimi
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Adıyaman’ın Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde poliklinik ve servis personeline yönelik düzenlenen kişiler arası iletişim eğitiminde, etkili iletişim yöntemleri, empati ve sağlıklı hasta iletişimi konuları ele alındı. Psikolog Nurten Türk tarafından verilen eğitimle, sağlık hizmet kalitesinin artırılması ve ekip içi iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde görev yapan poliklinik ve servis personeline yönelik "Kişiler arası iletişim" konulu eğitim programı düzenlendi.

Hastane bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde, sağlık çalışanlarının etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlandı.

Eğitim, hastanede görev yapan Psikolog Nurten Türk tarafından verildi. Program kapsamında etkili iletişim yöntemleri, empati, hasta ve hasta yakınlarıyla sağlıklı iletişim, ekip içi iş birliği ile iletişim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel konular ele alındı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği eğitimin, kurum içi iletişimin güçlendirilmesine, ekip çalışmasının desteklenmesine ve hasta memnuniyetinin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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