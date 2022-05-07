Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret - Haberler

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Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hastalara Milletvekili Keşir'den ziyaret

DÜZCE (İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gümüşova ilçesinde hastaları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜZCE (İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gümüşova ilçesinde hastaları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Düzce'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Ayşe Keşir, Gümüşova'da hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evlerinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek şifa dileyen Keşir ilk olarak İsmail Güler'i evinde ziyaret etti. Burada Güler'in hastalığı hakkında bilgiler alan Keşir daha sonra Enver Temur'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Son olarak felci annesine bakan Recep Çakır'a teşekkürlerini ileten Ayşe Keşir, ailelere sağlık konusunda her türlü desteği vereceklerini dile getirdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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