Hasret sona erdi, ilk hacı kafilesi dualar ile uğurlandı Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıl aradan sonra ilk hac kafilesi sevinç gözyaşları ile uğurlandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 yıl aradan sonra ilk hac kafilesi sevinç gözyaşları ile uğurlandı. Pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ın yurt dışından hacı adayı kabul etmesiyle birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde ibadet hasreti çeken ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı. Tatvan Kaymakamlığı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama törenine Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, Tatvan Kaymakamı Yazı İşleri Müdürü Refik aydın, hacı adayları ve vatandaşlar katıldı. İl genelinde 73 kişilik kafile hac ibadetini yerine getirebilmek için sevinç gözyaşları ile yola çıktı. Duygusal anların yaşandığı törende konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "İki yıl aradan sonra ilk hacı kafilesini dualar ile uğurladık. Allah dualarını kabul, haclarını makbul eylesin. Yolları açık olsun" dedi. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Emin Geylani Hisarcık Tatvan Bitlis Yerel Haberler

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