Hasköy'de 'Merkezin Her Yerde' Projesiyle Öğrencilere Renkli Etkinlik

Muş'un Hasköy ilçesinde "Merkezin Her Yerde" projesi kapsamında Şehit Erkan Selçuk Ortaokulu'ndaki öğrenciler için çeşitli sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Hasköy Gençlik Merkezi ekiplerince gerçekleştirilen etkinlikte düzenlenen yüz boyama, ebru sanatı, akıl ve zeka oyunları ile halat çekme yarışmalarıyla öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyu devam eden etkinliklerde çocuklar farklı istasyonlarda hem yeteneklerini sergileme hem de yeni deneyimler kazanma fırsatı buldu. Ebru sanatıyla geleneksel sanatla tanışan öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarıyla düşünme becerilerini geliştirirken, parkur oyunları ve halat çekme etkinliklerinde de kıyasıya mücadele etti.

Etkinliğe katılan öğrenciler, düzenlenen faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Hasköy Gençlik Merkezi yetkilileri ise "Merkezin Her Yerde" projesiyle çocuk ve gençleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Yetkililer, proje kapsamında benzer etkinliklerin Hasköy'deki farklı okullarda da sürdürüleceğini kaydetti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı