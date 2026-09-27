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Hasat Dolunayı İstanbul semalarında gece boyunca kartpostallık görüntü oluşturdu

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Hasat Dolunayı İstanbul semalarında gece boyunca kartpostallık görüntü oluşturdu
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Sonbaharın ilk dolunayı olarak bilinen Hasat Dolunayı, İstanbul semalarında gece boyunca görüldü. Taksim Meydanı'ndan görüntülenen dolunay, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için kartpostallık manzara oluşturdu.

İstanbul'da gökyüzünde yükselen Hasat Dolunayı görüntülendi.

Sonbaharın ilk dolunayı olarak bilinen ve "Hasat Ayı" olarak adlandırılan dolunay, İstanbul semalarında gece boyunca gökyüzünü aydınlattı. Taksim Meydanı'ndan görüntülenen dolunay, kartpostallık manzara oluşturdu. Dolunayın gökyüzündeki görüntüsü, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları için de güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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