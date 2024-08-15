Hasan Dağı, yamaç paraşütü tutkunları için yeni bir cazibe merkezi olacak

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Hasan Dağı yamaç paraşütü tutkunları için yeni bir nokta oluyor.

Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ile Hasan dağında incelemelerde bulundu. Gölpazarı'nda bulunan Meryem dağında düzenlenecek festivalin ardından yamaç paraşütü tutkunları için yeni yer keşfi gerçekleştiren Vali Aygöl, Hasan dağını da en kısa zamanda yeni cazibe merkezi haline getireceğini belirtti. Bölgenin en yüksek noktası olan Hasan dağında yapılan incelemelerin ardından gerekli talimatları veren Vali Aygöl, Bilecik turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, "Yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak noktası ve bölgemizin en yüksek noktalarından biri olan Hasan dağının adrenalin severlerin vazgeçilmez bir yeri olması için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK