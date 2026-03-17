Hasan Altun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hasan Altun mesajında, "Bugün bir ulusun tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk askerinin canı pahasına düşmana geçit vermediği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 111'inci yıldönümünü, millet olarak gurur ve heyecanını idrak ediyoruz. 18 Mart günü Çanakkale boğazını geçmek için bir kez daha harekete geçen itilaf devletleri donanmasının Nusrat Mayın Gemisi'nin döşediği 26 adet mayına çarparak batması ve yan yatmasıyla tarihin akışı değiştirmiştir. Rumeli kıyılarından Seyit Onbaşı'nın taşıdığı 215 kilogramlık top mermilerinin karadan atılması ile itilaf devletlerinin geldikleri gibi gitmelerinde büyük yeri olmuştur. Tarihe "Çanakkale Deniz Zaferi" olarak geçen bu tarihi zafer ile Aziz Milletimiz Çanakkale'nin geçirmezliğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Çanakkale Zaferi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözlerinin vücut bulduğu, Türk Milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Aziz Milletimizin en büyük ve en şanlı zaferleri arasında yer alan insanlık tarihinde eşine az rastlanır eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin, kısıtlı imkanlarla adeta imkansızın başarıldığı, büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsalidir. Çanakkale Zaferi; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un" Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!" dizelerinde anlatılan kutsal mücadelenin yaşandığı, Türk Milletinin hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği bir gurur destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerimle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 111'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

