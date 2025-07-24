Harmankaya Kanyonu Karanlık Gökyüzü Gözlem etkinliği ertelendi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bilecik ve Eskişehir'de meydana gelen ve halen devam eden orman yangınları sebebiyle, 25-27 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 22-24 Ağustos 2025 tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) olarak, katılımcılarımızın, bölge halkının ve doğanın güvenliğini öncelik kabul etmekteyiz. Bu doğrultuda alınan erteleme kararı, hem bölgede yürütülen yangınla mücadele çalışmalarının sekteye uğramaması hem de etkinliğin doğaya ve çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Yaşanan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve görevleri başında şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve özellikle Bilecik ile Eskişehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; doğal yaşamın en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Gökyüzüne birlikte bakacağımız yeni tarihlerde, doğayla yeniden buluşacağımız bu anlamlı etkinlikte sizleri aynı coşku ve heyecanla ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA