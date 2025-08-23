Hapis Cezası Bulunan Cinsel İstismar Suçlusu Erzurum'da Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında hapis cezası bulunan cinsel istismar suçlusu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında 8 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Palandöken ilçesinde yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şahıs tutuklanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM