Hamur Aile destek merkezi eğlenerek öğrenmeye devam ediyor

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Aile Destek Merkezi, kadınlara yönelik mesleki gelişim ve sosyal katılımı artırmayı amaçlayan çeşitli kurslar sunuyor. Geleneksel el sanatlarından modern tasarıma kadar geniş bir eğitim yelpazesi mevcut.

Hamur Aile Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik açılan kurslar, hem mesleki gelişime katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal hayatta daha aktif rol almasına imkan tanıyor.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) kadınlara yönelik eğitim ve kurslarıyla dikkat çekiyor. Merkezde düzenlenen çalışmalar kapsamında kadınlar hem öğreniyor hem de sosyal hayata daha aktif şekilde katılım sağlıyor.

ADEM'de kadınlara geleneksel el sanatlarından dikiş ve nakışa, hobi çalışmalarından modern tasarım kurslarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler veriliyor. Kursiyerler, ortaya koydukları el emeği ürünlerle hem yeteneklerini geliştiriyor hem de üretmenin mutluluğunu yaşıyor. Son dönemde yapılan çeşitli el sanatları çalışmalarıyla merkez, ziyaretçilerin de ilgisini çekti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
