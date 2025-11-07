Hamsi Sezonunda Lezzetli Pişirme İpuçları

DÜZCE (İHA) – Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, evlerde balık pişirme tekniklerini yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 25 yıldır balık pişiren Hayrullah Kır, lezzetli hamsi pişirmenin püf noktalarını paylaştı.

Düzceli balıkçı Hayrullah Kır, yaptığı değerlendirmede, bu senenin "hamsi yılı" olduğunu belirterek, hamsiye lezzetini veren en önemli unsurun kullanılan un olduğunu söyledi. Mısır ununun en lezzetli sonucu verdiğini vurgulayan Kır, "İyi bir hamsi pişirmek için balıklarımızı unluyoruz. Balığa lezzetini veren unudur. Unlamadan balık tavaya konulmamalı. Biz mısır unu kullanıyoruz. Balık, mısır unuyla daha güzel oluyor" dedi.

"Pişme süreci 6 dakikadır"

Hamsinin ortalama pişme süresinin 6 dakika olduğunu ancak bunun damak tadına göre değişebileceğini dile getiren Kır, en yaygın hatanın yağ kullanımı konusunda yapıldığını belirtti. Kır, tavada balık yapmak için az yağ kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hamsinin pişme süresi 6 dakikadır. Daha az pişmiş isteyenlere veya daha kızarmış sevenlere göre değişir ama ortalaması 6 dakikadır. Balığın pişip pişmediği zaten görülüyor. Pişince çeviriyorsunuz. Sonrası gayet kolay. Balığa az yağ konulmalı. Bazı hanımlarımız bol yağ koyuyorlar. Onu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Az yağ konulursa zaten balığın yağı da çıkacaktır." - DÜZCE