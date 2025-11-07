Haberler

Hamsi Sezonunda Lezzetli Pişirme İpuçları

Hamsi Sezonunda Lezzetli Pişirme İpuçları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzceli balıkçı Hayrullah Kır, hamsi pişirmenin püf noktalarını paylaştı. Mısır ununun kullanılması gerektiğini vurgulayan Kır, iyi bir hamsi için pişirme süresinin ortalama 6 dakika olduğunu belirtti.

DÜZCE (İHA) – Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, evlerde balık pişirme tekniklerini yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 25 yıldır balık pişiren Hayrullah Kır, lezzetli hamsi pişirmenin püf noktalarını paylaştı.

Düzceli balıkçı Hayrullah Kır, yaptığı değerlendirmede, bu senenin "hamsi yılı" olduğunu belirterek, hamsiye lezzetini veren en önemli unsurun kullanılan un olduğunu söyledi. Mısır ununun en lezzetli sonucu verdiğini vurgulayan Kır, "İyi bir hamsi pişirmek için balıklarımızı unluyoruz. Balığa lezzetini veren unudur. Unlamadan balık tavaya konulmamalı. Biz mısır unu kullanıyoruz. Balık, mısır unuyla daha güzel oluyor" dedi.

"Pişme süreci 6 dakikadır"

Hamsinin ortalama pişme süresinin 6 dakika olduğunu ancak bunun damak tadına göre değişebileceğini dile getiren Kır, en yaygın hatanın yağ kullanımı konusunda yapıldığını belirtti. Kır, tavada balık yapmak için az yağ kullanılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hamsinin pişme süresi 6 dakikadır. Daha az pişmiş isteyenlere veya daha kızarmış sevenlere göre değişir ama ortalaması 6 dakikadır. Balığın pişip pişmediği zaten görülüyor. Pişince çeviriyorsunuz. Sonrası gayet kolay. Balığa az yağ konulmalı. Bazı hanımlarımız bol yağ koyuyorlar. Onu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Az yağ konulursa zaten balığın yağı da çıkacaktır." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.