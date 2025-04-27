Hamas ateşkes ve esir takası müzakereleri için Mısır'da

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısır'daki arabulucularla Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüştüğünü belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

"5 YILLIK ATEŞKES İÇİN HAZIRIZ"

"SİLAHLARI TERK ETMEYECEĞİZ"