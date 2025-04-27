Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Hamas ateşkes ve esir takası müzakereleri için Mısır'da

Hamas ateşkes ve esir takası müzakereleri için Mısır'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ateşkes ve esir takası müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Konuya ilişkin Hamas yetkilisi bir kişi Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısır'daki arabulucularla Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını görüştüğünü belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

"5 YILLIK ATEŞKES İÇİN HAZIRIZ"

Hamas heyeti Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin ateşkes konusunda Mısır'daki arabulucularla görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Tek seferde yapılacak esir takası ve 5 yıllık bir ateşkes için hazırız" dedi.

"SİLAHLARI TERK ETMEYECEĞİZ"

Hamas yetkilisi Mahmud Mardawi ise Kahire'deki müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kez savaşın sona erdiğine dair garantiler talep edeceğiz. İşgalci, kısmi bir anlaşmanın ardından savaşa geri dönebilir, ancak kapsamlı bir anlaşma ve uluslararası garantilerle bunu yapamaz" şeklinde konuştu.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan da bugün erken saatlerde, "Savaşın kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini içermeyen herhangi bir öneri kabul edilmeyecektir. İşgal sürdüğü sürece direnişin silahlarını terk etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. - KAHİRE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.