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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Anlaşma tamam, Netanyahu'nun onayı bekleniyor

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Hamas'ın üst düzey yetkilisi, İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının tamamlandığını belirterek, "Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayını bekliyor" dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri devam ediyor.

ANLAŞMA TAMAM, NETANYAHU'NUN ONAYI BEKLENİYOR

Taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Hamas'ın üst düzey yetkilisi müzakerelere ilişkin konuştu. Katar medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkili, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirtirken, "Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayını bekliyor" dedi.

İSRAİL PHİLADELPHİA KORİDORU'NDAN SON GÜNE KADAR ÇEKİLMEYECEK

Katar medyası ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi- Mısır boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndan anlaşmanın son aşamasının son gününe kadar tamamen çekilmeyeceğini iddia etti.

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Anlaşma tamam, Netanyahu'nun onayı bekleniyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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