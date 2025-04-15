Hamas'ın Silah Bırakma Teklifine Sert Tepki

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Hamas'ın silah bırakmasını içeren ateşkes teklifinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir" açıklamasında bulundu. "Teslim olmak Hamas hareketi için bir seçenek değildir. Halkımızın iradesinin kırılmasını kabul etmeyeceğiz" diyen Ebu Zuhri, "Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgale karşı tüm baskı kartlarını kullanacak" şeklinde konuştu.

Hamas'a yapılan Gazze'de 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifine Hamas'tan tepki geldi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ateşkes teklifine en kısa sürede yanıt vereceklerini belirterek, "Halkımızın acısını hafifletecek her türlü teklife açığız" dedi. Buna rağmen Hamas'ın silah bırakmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ebu Zuhri, "Bize sunulan öneri bir İsrail önerisidir. ve ikinci aşama müzakereleri kapsamında ilk kez direnişin silahsızlandırılmasını içermektedir. Ancak, direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir. Silahların bırakılması bir kenara, bunun dile getirilmesi dahi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. İsrail'in son teklif aracılığıyla Filistinlileri teslim olmaya zorlamaya çalıştığının altını çizen Ebu Zuhri, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkes anlaşmasını sabote etmek için imkansız koşullar koyuyor" şeklinde konuştu.

"Esirleri serbest bırakmaya hazırız"

İsrail'in Hamas'a iletilen son teklifte savaşı tamamen sona erdirmeyi taahhüt etmediğini, sadece esirleri geri almak istediğini vurgulayan Ebu Zuhri, "Savaşın sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi karşılığında yaşayan ve ölü tüm esirleri hemen serbest bırakmaya hazırız" dedi. Buna rağmen, koşulsuz teslimiyeti kabul etmeyeceklerini yineleyen Ebu Zuhri, "Teslim olmak Hamas hareketi için bir seçenek değildir. Halkımızın iradesinin kırılmasını kabul etmeyeceğiz. Hamas teslim olmayacak, beyaz bayrak çekmeyecek ve işgale karşı tüm baskı kartlarını kullanacak" diye konuştu.

"İşgal olduğu sürece direniş devam edecek"

Hamas'ın silah bırakmasını istemenin "hayal" olduğunu kaydeden Ebu Zuhri, "Netanyahu ve destekçilerinin hayalleri gerçekleştirilemez. Çünkü Hamas kendi halkını savunan bir hareket ve Filistinliler topraklarını özgürleştirmek istiyor. İşgal olduğu sürece direniş devam edecek. Direnişin elinde halkımızı ve haklarımızı savunacak silahlar kalacak" ifadelerini kullandı.

Hamas'a silah bırakma şartını içeren ateşkes teklifi yapılmıştı

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden tesisi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Mısır'da yapılan görüşmeler somut bir ilerleme sağlanamadan sona ermiş, Mısır'ın yeni bir ateşkes teklifini Hamas'a ilettiği kamuoyuna yansımıştı. Adı açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Mısır'ın ilettiği teklifte Hamas'ın silah bırakmasının yer aldığını belirterek, "Müzakere heyetimiz, Mısır'ın ilettiği teklifte örgütün silah bırakmasına ilişkin açık bir madde bulunmasına şaşırdı. Mısır, bize örgütün silah bırakmasına yönelik müzakereler yapılmadan savaşın durdurulmasına yönelik bir anlaşma yapılmayacağını bildirdi" demişti. Hamas'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmesi ve Gazze'den çekilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü yineleyen yetkili, Hamas'ın silahlarının "tartışma konusu olmadığını" belirtmişti. Yetkili, Mısır'ın teklifinin Gazze'ye insani yardımların girişini ve 45 günlük bir ateşkesi içerdiğini açıklamıştı. - GAZZE