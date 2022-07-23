Haluk Levent, Malatya'daki Konserde Satıcıların Elindeki Tüm Pamuk Şekerleri Satın Alarak Halka Dağıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Malatya Uluslararası Kayısı Festivali'nde sahne alan AHBAP Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent, pamuk şekeri satıcılarının elindeki tüm şekerleri dernek adına satın alarak konsere gelenlere dağıttı.

Sanatçı Haluk Levent, 25. Malatya Uluslararası Kayısı Festivali kapsamında konser verdi. "Hey abi baksana, pamuklu şeker getirin bana" adlı bir şarkıyı seslendiren Levent, şarkının bitiminde konser alanında bulunan pamuk şeker satıcılarını sahneye çağırdı. Sahneye çıkan satıcılarla bir süre sohbet eden Levent, çocukluğunun aklına geldiğini belirterek, "Bu çocuklar sabahtan beri alın teri ve emek için bir şeyler satıyor" dedi.

Pamuk şekerlerinin fiyatını soran Levent, "Biri 5 liraya satıyor biri 7 liraya, 10 liradan almak lazım değil mi? AHBAP işleri böyle. Bizi izleyenler arasında AHBAP hayırseverleri var. Şimdi Ömer kardeşim ailesini göndermiş kendisi evde, hepsini ona yıktım. Pamuk şekerleri 10 liradan satın aldık" dedi.

Bir tanesini kendisine alan, diğerlerini konser severlere dağıtan Levent, "Bir şey itiraf edeyim; sahnede o an bir şarkı yapıyoruz, birçok şarkıdan güzel oluyor. Fark ettiniz mi, bu şarkı şu anda burada çıktı ve sizlerle beraberde vokal yaptık" diye konuştu.

Levent, konseri İzmir Marşı'yla tamamladı. Konsere katılanlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'na eşlik etti.

ANKA / Yerel