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Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Muhtarlarla Toplantılara Devam Ediyor

Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Muhtarlarla Toplantılara Devam Ediyor
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Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, mahalle sorunlarının çözümü için her hafta muhtarlarla bir araya geliyor. Toplam 170 mahallede sorunları dinleyerek çözüm önerileri geliştiriyor ve iletişimi güçlendirmek için bir 'Muhtar İletişim Merkezi' kurdu.

Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, mahalle sıkıntılarının çözümü için muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantılarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.

Haftanın her Salı günü mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Şahin, çalışmalarını Konuklu Mahallesine gerçekleştirdiği ziyaretle sürdürdü. İlçenin 32'si merkez 138'i kırsal olmak üzere toplam 170 mahallenin tamamını ziyaret etmeyi hedefleyen Şahin, mahalle muhtarları ve sakinleriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda, sorunları doğrudan dinleyerek daha sağlıklı çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Güvenlik, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar üzerinde duran Şahin, ilçedeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve mahallelerdeki okul eksikliklerinin giderilmesi için de çalışmalar yapıyor.

Şahin, mahalle muhtarlarıyla sürekli iletişim halinde olmak ve sıkıntıları hızlı çözüm bulmak amacıyla Hükümet Konağında "Muhtar İletişim Merkezi" kurdu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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