Halfeti'de Kurban Bayramı yoğunluğu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm mekanları arasında yer alan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Kurban Bayramı'nda yerli turistlerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatilini turistik geziyle değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Şanlıurfa'nın tarihi ve doğal güzelliği ile ön plana çıkan Halfeti ilçesine akın etti. Havaların da serin olması ilçe girişinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Polislerin kontrol noktasından geçen araçlar, yoğunluk nedeniyle ilçe merkezine alınmayarak bölgedeki otoparklara yönlendirildi. Otoparkların dolması üzerine ilçeye gelenler, araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Eşsiz manzara

Ailece ilçeye gelenler, tekne gezisine katılarak daha önce suya battığı için minaresinin yarısı su üstünde olan Savaşan Mahallesi ile birlikte tarihi alanları gezdi. Eşsiz manzara eşliğinde tekne turunu tamamlayanlar, daha sonra duba restoranlarda yemek yeme imkanı buldu. Alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, Halfeti'ye özgü hediyelik eşya aldı.

"Tarihi mekanları gezip tekne turuna çıktık"

Ailesiyle birlikte Halfeti'yi gezmeye giden Eşref Arıkan, "Şu anda Halfeti'yi gezmek için geldik. Bayram tatilinde kaçabileceğimiz en yakın yer Halfeti. Bayram yoğunluğu var, çok kalabalık, iç içe insanlar. Tarihi mekanları gezip tekne turuna çıktık. Dışarıdan gelen insanlara da özellikle tavsiye ediyorum. Yemek, misafir ağırlama, Halfeti gerçekten misafirperver bir yer" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı