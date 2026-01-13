Haberler

Şeyh Maksud'da kontrol sağlandı, ilk ezan Al Hasan Camii'nde okundu

Suriye ordusunun Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki operasyonunun ardından bölgede kontrol sağlandı ve ilk ezan, terör örgütü tarafından askeri karargah olarak kullanılan Al Hasan Camii'nde okundu.

Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürüttüğü operasyonda bölgede kontrolün sağlanmasının ardından ilk ezan, terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı Şeyh Maksut mahallesindeki Al Hasan Camii'nde okundu.

Suriye ordusunun geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik Halep'te düzenlediği operasyon başarıyla sonuçlanmıştı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde düzenlenen operasyonların ardından bölgede kontrolün sağlanmasıyla SDG tarafından sivilleri öldürmek ve Halep halkına karşı suçlarını gerçekleştirmek amacıyla askeri karargah olarak kullanılan Al Hasan Camii'nde ise temizlik çalışmaları yapıldı. Bölgede kontrolün sağlanmasının ardından ilk ezan, Şeyh Maksut mahallesindeki Al Hasan Camii'nde okundu. - HALEP

