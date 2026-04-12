Hakkari'de Gece Boyunca Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, gece saatlerinde yoğun kar yağışına dönüştü. Kış şartları nedeniyle yaşam olumsuz etkilenirken, sürücüler zor anlar yaşadı ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Yüksekova'da, nisan ayında da etkisini gösteren kış şartları hayatı olumsuz etkiledi.
Gece boyunca etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Sürücüler karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, Hakkari-Van karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Bölgede bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı. Ekiplerin bölgede hazır beklediği ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.