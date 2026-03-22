Hakkari-Van kara yolunda kaza: 2 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonet, olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralıların sağlık durumları iyi.

Hakkari- Van kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesi istikametinden Van'a gitmekte olan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, olumsuz hava şartları nedeniyle Musa Han mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si kazada hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise şarampole yuvarlanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf