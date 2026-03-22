Hakkari-Van kara yolunda kaza: 2 yaralı

Hakkari- Van kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesi istikametinden Van'a gitmekte olan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, olumsuz hava şartları nedeniyle Musa Han mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si kazada hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahale ederken, İl Özel İdaresi ekipleri ise şarampole yuvarlanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı