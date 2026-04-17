Hakkari-Van kara yolu trafiğe açıldı
Hakkari-Van kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle kapalı kalmasının ardından, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda tek şeritten trafiğe açıldı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Karayolları ekipleri, sabah saat 05.00'te bölgede çalışma başlattı. Ancak çalışma sırasında yer yer yeniden heyelan meydana geldi. Yoğun çalışmaların ardından ekiplerin müdahalesiyle yol tek şeritten trafiğe açıldı. Ulaşımın sağlandığı güzergahta sürücüler dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılıyor. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı