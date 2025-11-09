Haberler

Hakkari Valisi ve 2. Ordu Komutanı Sınırdaki Üs Bölgelerini Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Derecik ilçesindeki Canlı Kayalar Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, 2. Ordu Komutanı Zorlu Topaloğlu ile birlikte sınırdaki üs bölgelerini ziyaret etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, beraberlerindeki heyet ile Derecik ilçesi Canlı Kayalar Üs Bölgesinde bulunan Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette; 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti. Vali Ali Çelik ve Korgeneral Zorlu Topaloğlu ziyaretlerinde; İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ayhan Karadağ ile Ortaklar Jandarma Karakol Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Hasan Durhan'dan bölgede yürüttükleri çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Heyet ziyaret esnasında üs bölgesinde inşa çalışmaları tamamlanmak üzere olan karakol hizmet binasında da incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
