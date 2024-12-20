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Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Piro Özek Ailesine Taziye Ziyareti

Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Piro Özek Ailesine Taziye Ziyareti
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Hakkari Valisi Ali Çelik, kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 50 yaşındaki Hacı Piro Özek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali, taziye sırasında aileye sabır ve başsağlığı diledi.

Hakkari Valisi Ali Çelik, kayalıklardan düşerek hayatımı kaybeden Piro Özek'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı mevkisinde arıcılıkla uğraşan 50 yaşındaki 6 çocuk babası Hacı Piro Özek, dağda düşerek hayatını kaybetmişti. Cenazesi AFAD, JAK, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri arama çalışması sonucu bulunmuştu. Vali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte Çatallar Camii'ne giderek merhum Hacı Piro Özek'in taziyesine katıldı. Taziye ziyaretinde merhuma Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, Özek ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Ailenin acısını paylaşan Çelik, zor günlerinde yanlarında olduklarını belirtti. Özek ailesi, taziye ziyaretinden dolayı Vali Çelik ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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