Hakkari Valisi Ali Çelik, çocuklara bayram harçlığı dağıttı
Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışı esnasında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı.
Ulu Camii'nde namaz kılıp daha sonra vatandaşlarla bayramlaşan Vali Ali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara da bayram harçlığı dağıttı. Harçlık almanın sevincini yaşayan çocuklar, Vali Çelik'e teşekkür ettiler.
Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara değişik ikramlar yapıldı.
Kızılay ekibinin hizmeti vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - HAKKARİ