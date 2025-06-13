Hakkari Valisi Ağaçdibi Şelalesi'ni Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Ağaçdibi Şelalesi'ni ziyaret etti.

Doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleşen ziyaret sonrası Vali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımla Hakkari'nin doğal zenginliklerine dikkat çekti. Vali Çelik paylaşımında, "Dağların ve huzurun şehri Hakkari'den herkese günaydın. Sağlıklı, huzurlu, umut dolu bir gün olması temennisi ve duasıyla hayırlı cumalar dilerim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.

Doğaseverlerin ilgisini çeken Ağaçdibi Şelalesi, yaz aylarında serin havası ve eşsiz manzarasıyla hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geliyor. - HAKKARİ