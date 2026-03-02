Hakkari'nin yeni Valisi Taşyapan görevine başladı

HAKKARİ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten İbrahim Taşyapan, Hakkari'de göreve başladı. Protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından valilik binası önünde karşılanan Taşyapan, Hakkari'de görev yapacak olmaktan onur duyduğunu söyledi. Hakkari'nin tarihi bir şehir olduğunu belirten Taşyapan, "Tarihi olan bir şehre vali olarak atanmaktan büyük onur duyuyorum. Kapım her zaman Hakkari halkına açık olacak. Cumhurbaşkanımızın kararnameleriyle Hakkari'ye atandıktan sonra bugün görevimize başlıyoruz. Bismillah diyerek başlıyoruz. Şahsıma gösterdiğiniz bu alicenaplıktan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hakkari gibi kültür, ekonomi ve tarih olan bir şehre olarak atanmakta büyük onur duyuyorum. Rabbimizin bunu kolay etmesini diliyorum. Burada görev yaparken devletimizin şefkatini, merhametini, aynı zamanda insana güven veren gücünü her vatandaşımıza ayrı ayrı hissettireceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı