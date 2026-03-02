Haberler

Hakkari'nin yeni Valisi Taşyapan görevine başladı

Hakkari'nin yeni Valisi Taşyapan görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan görevine başladı.

HAKKARİ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Hakkari Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten İbrahim Taşyapan, Hakkari'de göreve başladı. Protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından valilik binası önünde karşılanan Taşyapan, Hakkari'de görev yapacak olmaktan onur duyduğunu söyledi. Hakkari'nin tarihi bir şehir olduğunu belirten Taşyapan, "Tarihi olan bir şehre vali olarak atanmaktan büyük onur duyuyorum. Kapım her zaman Hakkari halkına açık olacak. Cumhurbaşkanımızın kararnameleriyle Hakkari'ye atandıktan sonra bugün görevimize başlıyoruz. Bismillah diyerek başlıyoruz. Şahsıma gösterdiğiniz bu alicenaplıktan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hakkari gibi kültür, ekonomi ve tarih olan bir şehre olarak atanmakta büyük onur duyuyorum. Rabbimizin bunu kolay etmesini diliyorum. Burada görev yaparken devletimizin şefkatini, merhametini, aynı zamanda insana güven veren gücünü her vatandaşımıza ayrı ayrı hissettireceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
İranlı profesörden ABD için şok sözler: Ya küçük kızlara tecavüz ederler ya da onları bombalarlar

İranlı profesörden Trump'a tokat gibi Epstein göndermesi
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı

Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı yorumu yaptı
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar

Türkiye'ye kaçan yıldız isimden bomba karar
3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var
İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti

İran'in vurduğu ülkeden yeni görüntüler! Can damarları infilak etti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır