Hakkari'de Yolcu Otobüslerine Denetim

Hakkari'de Yolcu Otobüslerine Denetim
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Hakkari'de Yolcu Otobüslerine Denetim
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü, şehirler arası yolcu taşımacılığında güvenliği artırmak amacıyla yolcu otobüslerine sivil polislerle denetim yapıyor. Son denetimlerde bir sürücünün cep telefonuyla konuştuğu tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Hakkari'de yolcu otobüslerine denetim

HAKKARİ - Hakkari Emniyet Müdürlüğü, şehirler arası yolcu taşımacılığında güvenli ve huzurlu bir seyahat ortamı sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari-Yüksekova hattında faaliyet gösteren yolcu otobüsleri, sivil polisler tarafından 7/24 habersiz şekilde denetleniyor. Otobüslere yolcu gibi binen sivil polisler, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, telefonla konuşup konuşmadığı ve genel trafik kurallarına uyup uymadığını dikkatle gözlemliyor.

Son denetimlerde bir sürücünün seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Durumun belirlenmesinin ardından polis kimliğini açıklayan görevliler, sürücüye cezai işlem uyguladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların can güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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