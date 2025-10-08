Hakkari'de Yeni Cami İçin Destek Çağrısı

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde hayırsever Adil Özkan tarafından temeli atılan cami için destek çağrısı yapıldı.

500 metrekarelik alan üzerine 2022 yılında temeli atılan caminin 3 katlı olacağı, içerisinde ise hem erkek hem de kadınlar için taziye evlerinin yer alacağı belirtildi.

Dağgöl Mahallesi Muhtarı Hasan Özek, caminin tamamlanması için hayırseverlerin katkısına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Temeli atılan cami 3 kat olacak. İçerisinde erkek ve kadın taziye evi yer alacak. Caminin yapılması için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ