Hakkari'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Hakkari'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sere Solan mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki araç keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.