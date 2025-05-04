Hakkari'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Hakkari'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sere Solan mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki araç keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - Yerel