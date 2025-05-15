Hakkari'de Misket Büyüklüğünde Dolu Yağışı

Hakkari'de Misket Büyüklüğünde Dolu Yağışı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doski Vadisi'nde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Sürücü Rıdvan Basmacı, o anları kayda aldı ve dolunun yolları beyaza bürüdüğünü ifade etti.

Doski Vadisi'nde misket büyüklüğünde dolu yağdı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçenin Doski Vadisi'nde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

Akşam saatlerinde Yüksekova merkezden Doski Vadisi'ne gitmekte olan Rıdvan Basmacı isimli sürücü, ani bastıran misket büyüklüğündeki doluya yakalandı. Dolu yüzünden ilerlemeyen Basmacı, aracını yol kenarına çekerek dolunun hızlı bir şekilde aracının camına çarpma anlarını kayıt altına aldı.

Kısa sürede bastıran dolu, yolu da beyaza bürüdü. Zor anlar yaşadığını belirten Basmacı, "Doski Vadisi'ne doğru gidiyorduk. Tam Tuğlu köyüne yakın bir an dolu yağmaya başladı ama çok hızlı ve misket büyüklüğündeydi. Bende o anları kayıt altına aldım. İnanın dolu yüzünden ilerleyemedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
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