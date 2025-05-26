Hakkari'de Mencel Gölü'nde Kadim Şehir Buluşması

Hakkari'de Mencel Gölü'nde Kadim Şehir Buluşması
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Mencel Gölü'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, Hakkari'nin kültürel değerleri ve doğal güzellikleri tanıtıldı. Rafting ve okçuluk gösterilerinin yapıldığı programda katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyetle birlikte Bağışlı bölgesinde bulunan Mencel Gölü'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

"Kadim Şehir Hakkari" çalıştayı kapsamında kente gelenlerin de katıldığı etkinlik, kültürle doğayı birleştiren unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. 3400 rakımda gerçekleşen programda, hem Hakkari'nin köklü kültürel değerleri yaşatıldı hem de bölgenin etkileyici doğası katılımcılara benzersiz bir deneyim sundu. Etkinliğe katılanlar, Cilo-Sat Dağları'nın eteklerinde, kar sularının oluşturduğu göllerin büyüleyici manzarasında unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlikte konuşan Vali Ali Çelik, "Bugün burada kadim kültürümüzü, misafirperverliğimizi ve birlik duygumuzu paylaşıyoruz. Burası Mencel Gölü. Karşımızda Cilo-Sat Dağları yükseliyor. Birçok zirvesiyle birlikte Hakkari, büyük dağ kütlelerine ev sahipliği yapıyor. Bu yüzden biz Hakkari'ye 'Dağların ve huzurun şehri' diyoruz" dedi.

Vali Çelik, Hakkari'nin artık huzurun, sevginin ve kardeşliğin şehri haline geldiğine vurgu yaparak, "Bu güzel coğrafyada el ele, omuz omuza bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hakkari'nin güzelliklerini tüm Türkiye'ye tanıtmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, kendilerini samimi bir şekilde karşılayan Bağışlı halkına teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin ilin tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çalıştay kapsamında kente gelen misafirlerin Hakkari'nin kültürel zenginliğini yerinde görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, bu buluşmaların Hakkari'nin geleceğine yönelik önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında gölde rafting botlarıyla düzenlenen geziler ve geleneksel okçuluk gösterileri katılımcıların büyük beğenisini topladı. Samimi bir atmosferde geçen program, vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle sona erdi.

Hakkari'nin doğal ve kültürel zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serilirken, katılımcılar bu eşsiz deneyimin bir parçası olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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