Hakkari'de Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Ziyaret

Hakkari'de Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Ziyaret
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Bayram namazının ardından mezarlıklara akın eden aileler, bayramların ilk işinin mezar ziyareti olduğunu belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar, mezarlıklara akın etti.

İlçenin Orman, Akalın ve Esenyurt Mahallelerinde bulunan mezarlıklar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti. Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu aktardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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