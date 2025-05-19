Hakkari'de Kaybolan İbrahim Necir Kom İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 gündür Avaşin Deresi'nde kaybolan İbrahim Necir Kom için sürdürülen arama çalışmalarına Kızılay ekibi de destek vererek vatandaşlara sıcak yemek ikram ediyor.

Yüksekova ilçesinde 10 gün önce Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan İbrahim Necir Kom için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Bölge halkı ve arama ekipleri, İbrahim Necir Kom'un en kısa sürede sağ salim bulunması için çalışmalarını sürdürürken, Kızılay ekibi ise sıcak yemek desteğine devam ediyor.

Kızılay Yüksekova Şube Başkanı Yılmaz Göksal, "Kızılay Şubesi olarak ilk günden bu yana bölgedeki vatandaşlarımızın yanındayız. Kızılay ailesi olarak yemeklerini tedarik ediyoruz. Görevli arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın çay, şeker ve battaniye gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şartta halkımızın yanındayız" dedi. - HAKKARİ