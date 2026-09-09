Hakkari’de halk sağlığı için üç günlük sağlık taraması

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla üç günlük sağlık taraması ve bilgilendirme etkinliği başlatıldı.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda kurulan stantlarda, uzman sağlık personeli tarafından vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca kronik hastalıklar ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yapılırken, diyetisyen eşliğinde boy ve kilo ölçümleri, fizyoterapistler rehberliğinde ise hareketli yaşam etkinlikleri düzenlendi.

Etkinliğe ilginin yoğun olduğunu belirten vatandaşlardan Enver Yağan, uygulamadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Kilomu tarttım, boyumu ölçtüm. Şeker ölçümü gibi kontroller de yapılıyor. Uygulamayı çok beğendim; en azından vatandaşı bu tür projelere teşvik ediyor, milleti bilinçlendiriyor ve sürekli hastaneye gitme ihtiyacını ortadan kaldırıyor."

Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Bedenini Dinle, Harekete Geç" temasıyla bir araya geldiklerini belirten Yüksekova Sağlık Hayat Merkezi fizyoterapistlerinden Sedat Sarı ise açıklamasında şunları kaydetti: "Katılan vatandaşlarımızın boy, kilo ve vücut kitle indekslerini ölçtük. Fiziksel aktivite kapasitelerini değerlendirmek amacıyla çeşitli testler uyguladık ve toplumda farkındalık oluşturmak adına egzersizler yaptık. Çağımızın en önemli sorunlarından biri hareketsizliktir. Fiziksel aktivite düzeyinin azalması; obezite, diyabet, kas-iskelet sistemi problemleri ve hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın riskini artırıyor. Bu hastalıklarla mücadelenin en etkili yolu düzenli fiziksel aktivitedir. Sağlıklı Hayat Merkezi olarak vatandaşlarımızın fiziksel aktivite düzeylerini değerlendiriyor, kişiye uygun egzersiz konusunda ücretsiz hizmet sağlıyoruz. Tüm halkımızı merkezimize bekliyoruz. Ayrıca bugün Dünya Fizyoterapistler Günü; harekete umut katan tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım."

Yoğun talep gören üç günlük etkinliğin, ilçe genelinde koruyucu sağlık hizmetleri ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA