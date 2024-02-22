Hakkari'de göreve başlayan ilk kadın ceza infaz koruma memuru Mersin'de vefat etti
Hakkari'de 1940'lı yıllarda göreve başlayan ilk ceza infaz koruma kadın memuru Fatma Timur, Mersin'de vefat etti. Mersin'de toprağa verilecek olan Timur'un taziyesinin de Mersin'in Mezitli ilçesinde kabul edileceği öğrenildi.
Hakkari'de 1940'lı yıllarda göreve başlayan ilk ceza infaz koruma kadın memuru Fatma Timur, Mersin'de vefat etti.
Hakkari'de 1940'lı yıllarda Hakkari Ceza İnfaz Kurumunda göreve başlayan ilk ceza infaz koruma memuru olan 7 çocuk annesi Fatma Timur ikamet ettiği Mersin'de vefat etti.
Mersin'de toprağa verilecek olan Timur'un taziyesinin de Mersin'in Mezitli ilçesinde kabul edileceği öğrenildi. - HAKKARİ