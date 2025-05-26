Hakkari'de Doğa Tutkunları Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı Andı

Hakkari'de Doğa Tutkunları Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı Andı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin doğa tutkunları, yaşamlarını dağlara adamış olan Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı anmak için Cennet-Cehennem Vadisi'nde toplandı. Etkinlikte doğaseverler, kahvaltı yapıp doğa yürüyüşü gerçekleştirerek kaybettikleri bu önemli isimleri andı.

Hakkari'nin doğa tutkunları, yaşamlarını dağlara adamış iki önemli ismi olan Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı anmak üzere Cennet-Cehennem Vadisi'nde bir araya geldi.

Yüksekova Doğa Tutkunları Derneği Başkanı Kahraman Aytan ve Yüksekova Cilo Doğasever Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun öncülüğünde organize edilen anma programına, Hakkari ve Yüksekova'dan yaklaşık 200 kişilik dağcı grubu katıldı. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan doğaseverler, vadide toplu kahvaltı yaptıktan sonra doğa yürüyüşü gerçekleştirerek hayatlarını doğaya adamış Fikret Yaşar ve Cihangir Ataman'ı andı.

Anma etkinliği öncesi konuşan Okul Müdürü Enver Yaşar ve doğasever Sabır Geylani, "Yüksekova ve Hakkari için önemli iki ismi kaybettik. Onları unutmamak için buradayız. İsimleri her zaman yaşayacak" dedi.

Program kapsamında merhum Fikret Yaşar'ın kardeşi Prof. Dr. Osman Yaşar da duygusal bir konuşma yaparak, kaleme aldığı "Renas" isimli şiiri okudu. Yaşar, "Fikret çok bilgili bir insandı. Ona 'Renas', yani 'yol bilen' diyordum. Onun anısına bir roman da yazıyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?

Dekanın profesörlüğü iptal edildi! 10 yıldır aldığı maaş ne olacak?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gidecek mi kalacak mı? Osimhen son kararını başkana iletti

Anlaşma tamam gibi! Son kararını başkana iletti
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Anayasa Mahkemesi'nin devlet memurları için 3600 ek gösterge şart kararı belli oldu

Anayasa Mahkemesi'nin memurlar için "Şart" kararı belli oldu
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı

İşte Yenikapı'ya giden taraftar sayısı
Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı

Bir büyükşehirde daha ormanlara 3 ay giriş yasaklandı
Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor

Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.