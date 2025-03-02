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Hakkari'de Dilekli Yazılı Mahallesi Muhtarlık Seçimi Yapılıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dilekli Yazılı Mahallesi, yeni mahalle statüsüne kavuşarak muhtarlık seçimlerine gidiyor. Seçimde Ferik Onğan ve Cemal Konür arasında yarış gerçekleşecek.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeni Mahalle'den ayrılan Dilekli ve Yazılı mezraları Dilekli Yazılı Mahallesi olarak yeni bir statü kazandı. Mahallede bugün muhtarlık seçimi yapılıyor.

2024 yılında mahalle statüsünü kazanan Dilekli Yazılı Mahallesi için bugün muhtarlık seçimi yapılıyor. Ferik Onğan ile Cemal Konür arasında geçen muhtarlık yarışı için Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda 6 sandık kuruldu. 2 bin 330 kişinin oy kullanması beklenen muhtarlık seçiminde mahalle sakinleri yeni muhtarını seçmek için sandığa gitti.

Oyunu kullanan Sinan Yakut, "Yakın bir zamanda mahalle statüsüne geçtik. Bugün de mahallemiz için muhtar adaylarımız var, bugün onlar için oy kullanıyoruz, iyi olan kazansın" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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