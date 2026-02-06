Hakkari'de deprem şehitleri dualarla anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler Hakkari'de dualarla anıldı.

Asrın felaketi olarak bilinen depremin yıl dönümü münasebetiyle İl Müftülüğü ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliğiyle Ulu Camii'nde anma programı düzenlendi. Cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlid-i şerif okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Cezaevi vaizi Yılmaz Önal, doğal afetlerden korunmanın önemi ve bu konuda yapılması gerekenleri konu alan vaaz verdi.

Depremde gerek bedeni ve gerekse mali açından zarar görenlerin bir an önce eski sağlık ve düzenlerine kavuşmaları için yapılması gerekenlere vurgu yaptı. Akabinde deprem felaketinde şehit olanlar ile ülkemiz ve insanlığın doğal afetlerden korunması için Allah'a dua edildi. Şehitlerin geride kalan yakınları için sabrı cemil temennisinde bulunuldu.

Program çıkışında Kızılay Hakkari Şubesi tarafından katılımcılara gül suyu, lokum ve şeker ikramında bulundu. - HAKKARİ