Haberler

Berat Kandili Hakkari'de dualarla idrak edildi

Berat Kandili Hakkari'de dualarla idrak edildi
Güncelleme:
Berat Kandili dolayısıyla Hakkari'deki camilerde düzenlenen programlar yoğun ilgi gördü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, ilahiler ve dualarla manevi bir atmosfer yaşandı.

Hakkari'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Berat Kandili özel programı kapsamında camiler tıklım tıklım dolarken, gece boyunca manevi bir atmosfer hakim oldu. Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda okunan ilahiler ve Mevlid-i Şerif cemaate duygu dolu anlar yaşattı. İl Müftülüğü ilahi korosu tarafından seslendirilen ilahilerle camideki coşku daha da arttı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Asr-ı Şerif okundu. Eller semaya açılarak, başta İslam alemi olmak üzere ülkenin huzuru, birlik ve beraberliği için dualar edildi. Yapılan duaların ardından program sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
