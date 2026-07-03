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Hakkâri'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi

Hakkâri'de 'Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' düzenlendi
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları ele alındı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yapılacak faaliyetler ve alınacak tedbirler ele alındı. Ayrıca koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile özellikle çocuklar ve gençlere yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali İbrahim Taşyapan, bağımlılıkla mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bu alanda etkin koordinasyon ve iş birliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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