Hakkari'de Adliye Binasının Girişinde Çökme Olayı

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Hakkari'de Adliye Binasının Girişinde Çökme Olayı
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Hakkari'de yeni adliye binasının temel kazısı sırasında zemin dengesinin bozulması, mevcut adliye binasının girişinde çökme meydana getirdi. Olay anı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Hakkari'de adliye binasının girişinde çökme

HAKKARİ - Hakkari'de yapımı devam eden yeni adliye binasının temel kazısı, bitişiğinde bulunan ve aktif kullanılan adliye binasının girişinde çökmeye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yeni adliye binasının temeli için yürütülen kazı çalışmaları sırasında zemin dengesinin bozulması sonucu, hemen bitişikteki mevcut adliye binasının giriş bölümünde çökme meydana geldi. Giriş kapısının havada asılı kaldığı çökme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, binanın ön kısmında göçük oluştuğu görüldü.

Olayda beton zemin parçalanırken, giriş kapısının altı tamamen boşaldı. Hafta sonu olması sebebiyle binada personel bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - Yerel
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