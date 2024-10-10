Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de Acil Çağrı Hizmetleri Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyişi ve geliştirilmesi üzerine toplantı gerçekleştirildi. Vali Çelik, çağrı merkezi hakkında detaylı bilgi aldı ve çalışmalar değerlendirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, "Acil Çağrı Hizmetleri 2024 2. Dönem İl Koordinasyon Komisyon Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, birim amirleri ve kurum müdürleri katıldı. Vali Çelik, toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren'den çağrı merkezinin işleyişi, personel durumu ve vaka istatistikleri hakkında detaylı bilgi aldı. Eren, merkezdeki günlük ve yıllık ortalama vaka sayıları ile personelin çalışma sistemine dair bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca, çağrı merkezi bünyesinde yer alan Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sağlık, Orman, AFAD ve İtfaiye Müdürlükleri birimlerinin yürüttüğü çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantı, Hakkari'de acil çağrı hizmetlerinin daha da geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların istişare edilmesi ile sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

hakkari

Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması! Bakanlığı suçladılar

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu? Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.