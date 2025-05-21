Hakkari'de 20 Kadın Okuma Yazma Kursunu Tamamladı

Hakkari'de 20 Kadın Okuma Yazma Kursunu Tamamladı
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Hakkari'deki Aile Destek Merkezi bünyesinde düzenlenen okuma yazma kursunu tamamlayan 20 kadın, hayatlarında yeni bir başlangıcın mutluluğunu yaşadı. Hakkari Valisi Ali Çelik, kadınların azmi ve kararlılığını takdir ederek eğitime erişimin destekleneceğini belirtti.

Hakkari'deki Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 30 yaş ve üzeri 20 kadın, okuma yazma öğrenmenin gururunu yaşadı.

Kurs sonunda düzenlenen etkinliğe, Hakkari Valisi Ali Çelik de katılarak kadınların heyecanına ortak oldu. Vali Ali Çelik, kadınların azmi ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayatın her anında öğrenmek mümkün. Sizler bugün bunun en güzel örneklerinden birini sergiliyorsunuz. Bu cesaretiniz ve azminiz için hepinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okuma yazmayı öğrenen kadınlar, artık kendi isimlerini yazabilmenin ve çocuklarına kitap okuyabilmenin mutluluğunu yaşarken, okuma yazma öğrenmenin hayatlarında yeni bir başlangıç olduğunu dile getirdiler.

Kursiyerlere kitap hediye ederek başarılarının devamını dileyen Vali Çelik, kadınların eğitime erişiminin her zaman destekleneceğini vurguladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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