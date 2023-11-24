Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu'ndan muhteşem gösteri Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu'ndan muhteşem gösteri

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen gösteriye yaklaşık bin 500 kişi katıldı.

Hakkari Belediyesinin sosyal belediyecilik çalışmaları hızla devam ediyor. Festival ve çocuk etkinlikleri başta olmak üzere sosyal ve kültürel aktivitelerle adından sıkça söz ettiren Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğunun dev gösterisine binlerce kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar belediye görevlileri tarafında kapıda şeker ve kolonya ikram edilerek karşılandı. Bin 500 kişilik kapalı spor salonunun yetersiz kalması nedeniyle bazı vatandaşlar ayakta sanat topluluğu gösterisini izledi.

Türkçe ve Kürtçe şarkını dinleyen davetliler, topluluğu uzun süre ayakta alkışladı. Yapılan dev gösteri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ulu Önder Atatürk'e ve tüm öğretmenlere armağan edildi.

Etkinliğin sone ermesiyle birlikte sahneye çıkan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, emeği geçenlerle katılım sağlayan Hakkarili vatandaşlara teşekkür etti.

Hakkari Belediyesi tarafından organize edilen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda yapılan etkinliğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Teyyar Emre Mahmutoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve binlerce kişi katıldı.